Общество

Завершено благоустройство площадки под памятник Знамени Победы в Идрице

Члены Псковского отделения Российского военно-исторического общества посетили площадку, где планируется установить памятник «Зарождение Знамени Победы». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте регионального отделения РВИО.

Фото здесь и далее: Псковское отделение РВИО

Памятный знак планируется установить у федеральной трассы М-9 «Балтия» в честь зарождения Знамени Победы - флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага.

В настоящее время возведено основание для монумента, благоустроена территория, организована автостоянка, а также смонтированы металлоконструкции для устройства беседок и организована санитарная зона.

Монумент в поселке Идрица будет возведен на народные пожертвования. Всего на его создание понадобилось 3 млн рублей. Как ранее отмечали представители власти, есть все шансы увидеть памятник до конца года.

Напомним, поселок Идрица являлся крупным железнодорожным узлом и в 1941 году был оккупирован немцами. При продвижении Красной армии на запад было жизненно необходимо вернуть контроль над этим пунктом.

Сражение за Идрицу продолжалось почти восемь месяцев – с декабря 1943-го по июль 1944-го. Погибло более одиннадцати тысяч солдат. Занятие Идрицы было настолько стратегически важно, что его отметили салютом в Москве.

Поселок освобождала, в частности, 150-я стрелковой дивизия, которая получила почетное звание «Идрицкая». Именно эта часть штурмовала впоследствии Рейхстаг и установила на его куполе Знамя Победы.