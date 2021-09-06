Общество

Псковичи стали чаще искать работу в области домашнего персонала

Жители Псковской области стали чаще искать работу в сфере добычи сырья (+157%) и в области домашнего персонала (+156%), а реже всего (-21%) в сфере фитнеса и салонов красоты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru

Эксперты сервиса проанализировали почти 6 000 активных резюме по итогам августа от жителей Псковской области – оказалось, что по сравнению с прошлым месяцем активность соискателей выросла на 3%.

«Если в пределах последних двух месяцев лета мы видим, что жители Псковской области несколько активизировались и начали чаще выходить на рынок труда в поисках работы – свидетельство тому 3% рост резюме в августе по сравнению с июлем, то при сравнении года к году, мы видим, что все же активность соискателей меньше, чем в 2020. В целом активность соискателей сегодня ниже, чем активность работодателей: напомню, что количество вакансий в июле выросло на 43% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Сильнее всего за месяц количество резюме выросло среди студентов и выпускников: +22% по сравнению с июлем этого года. Не отстают по числу новых резюме соискатели, желающие работать в продажах (+15%). Административный персонал также активизировался за месяц (+8), производственники и транспортники (по +7% в каждой сфере). Заметно чаще стали выходить на рынок труда бухгалтеры, строители, ИТ-специалисты, рабочий персонал и маркетологи региона.

Еще одним итогом месяца стало изменение уровня конкуренции за рабочие места в разных сферах. Так, традиционно высокая конкуренция среди топ-менеджмента сдала позиции и уступила первенство юридической сфере (10 резюме на вакансию) при норме в 5–6, именно в юридической области сложнее всего найти работу в Псковской области.

Самая низкая конкуренция в регионе наблюдается среди представителей сферы консультирования, страхования и медицина - до 1 резюме на вакансию, что говорит о низкой активности соискателей и как следствии повышенном спросе работодателей, пояснили эксперты.

За месяц местные жители также повысили свои зарплатные ожидания – сейчас средняя ожидаемая оплата в регионе на уровне 35 000 рублей, что на 2% или 555 рублей выше, чем в начале августа.