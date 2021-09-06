Общество

Медики озвучили действенный способ снизить давление

Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способствуют снижению высокого кровяного давления и подходят для профилактики гипертонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Express.

Медики порекомендовали регулярно выполнять такие тренировки в течение 12 минут.

«Они направлены на сокращение определенной мышцы или группы мышц и выполняются в одном положении без движения», — объяснили специалисты.

В материале уточняется, что повышенное кровяное давление может протекать бессимптомно. При этом такое состояние смертельно опасно, так как у больного повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.