Общество

Благодаря приставам с псковского алиментщика взыскали более 90 тысяч рублей

Долг в размере более 90 тысяч рублей взыскали с алиментщика благодаря приставам Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

По решению суда житель Гдовского района был обязан выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако он не приступил к исполнению решения суда и не платил средства. В результате он накопил долг в 92 тысячи рублей.

Приставы временно ограничили выезд из России и наложили запрет на регистрационные действия на имущество должника. Кроме того, приставы внесли представление об обращении взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся в кредитных организациях.

Благодаря действиям приставов с алиментщика удалось взыскать 92 тысячи рублей.