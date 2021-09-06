Общество

Пользователи портала «Госуслуги» получат доступ к своим медкартам

Доступ к электронным медкартам на «Госуслугах» получат россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По словам министра, на сайте можно будет увидеть все результаты исследований, хронику течения болезней, а также назначения врачей и рецепты на приобретение тех или иных препаратов.

Кроме того, планируется запуск телемедицинских технологий, которые позволят производить текущий мониторинг состояния здоровья людей с хроническими патологиями.