Общество

Единороссы внесли законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Как отметил один из авторов документа, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении, отметил он.

«Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», - сказал Андрей Турчак.

Он пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

«Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это», - считает Андрей Турчак.

По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тысяч несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей.

Действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей (или законного представителя) в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает 4 лет. В этих случаях законный представитель получает в медицинском учреждении бесплатное спальное место и питание. Если ребенок старше, то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Исчерпывающего перечня особых медицинских показаний нет, поэтому решение о предоставлении взрослым бесплатного места в госпитале фактически зависит от работников медицинских учреждений. Принимаются подобные решения достаточно редко.

Как отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. При этом по закону совместная госпитализация детей старше четырех лет с родителями производится по медицинским показаниям, напомнила она.

«В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, и в большинстве случаев отказывают - потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни», - указала она.

По ее словам, принятие законопроекта позволит защитить права детей с инвалидностью. Детский омбудсмен призвала сделать это в самые короткие сроки.

Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Андрей Турчак провел с руководством общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время.

Документ подготовили первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Сергей Неверов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от «Единой России».