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Псковская медсестра сменила работу в хосписе на «красную зону» московской больницы

07.09.2021 12:15|ПсковКомментариев: 0

Медицинская сестра из Пскова Елена Артюнина рассказала о решении переехать из Пскова в Москву для работы в «красной зоне» больницы. Об этом она рассказала журналу «Москвич».

«Как медсестра я умею все, у меня высшая категория и нет прерванного стажа — 30 лет в медицине. Единственное, ради "красной зоны" пришлось освоить компьютер. В родном Пскове я работала в детском отделении инфекционной больницы, хосписе, региональном сосудистом центре», - рассказала Елена Артюнина.

Сначала из-за болезни дочери медицинской сестре пришлось переехать в Санкт-Петербург. Потом, когда девушке потребовались срочные платные операции, женщина снова решилась на переезд. На этот раз она отправилась уже в Москву. В апреле прошлого года женщины устроилась работать в «красную зону» городской клинической больницы имени Иноземцева. Это очень помогло, и после шести операций дочь вышла на работу, говорится в материале.

«После первой волны я вернулась в Петербург, а в октябре снова оказалась в Москве. Сейчас я медсестра палаты интенсивного наблюдения (ПИН), где находятся тяжелобольные. Знаете, ближе к пенсии мне хотелось работать в кабинете окулиста, прислонять кружочек к глазам, но что-то, видимо, не судьба. В Москве в целом мне нравится, но все же я планирую вернуться к дочери в Питер, когда все закончится. А еще мечтаем с ней поехать в отпуск в Испанию или Италию», - рассказала о своих планах Елена Артюнина.

Теги: #медицина #коронавирус #красная зона
Источник: Псковская Лента Новостей
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