Комфортная погода в Псковской области сохранится почти до середины сентября

Сохранение комфортной теплой погоды на территории Псковской области ожидается до 13 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Она также добавила, что на данный момент неизвестно, как долго продлится похолодание и насколько интенсивным оно будет. «Все меняется достаточно быстро, возможно, пройдут дождики и опять установится антициклон, и тогда это мы уже будем считать первой частью бабьего лета», - пояснила эксперт.
В заключение Тала Нещадимова напомнила, что отопление включают посте того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд опускается ниже восьми градусов, однако, по ее словам, в ближайшее время синоптики этого не прогнозируют.