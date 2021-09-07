Общество

Комфортная погода в Псковской области сохранится почти до середины сентября

Сохранение комфортной теплой погоды на территории Псковской области ожидается до 13 сентября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Даже с учетом того, что это сентябрь, в ближайшие дни мы прогнозируем температуру воздуха в диапазоне от 17-22 до 18-23 градусов, преимущественно без осадков. Будет дуть ветер южных направлений. А вот с 13 числа возможно изменение погодных условий, ветер сменит направления на северное и северо-восточное, а по ощущениям станет холоднее. Среднесуточная температура у нас пока устойчиво выше восьми градусов. Так что, греемся на улице, так называется», - рассказала Тала Нещадимова.

Она также добавила, что на данный момент неизвестно, как долго продлится похолодание и насколько интенсивным оно будет. «Все меняется достаточно быстро, возможно, пройдут дождики и опять установится антициклон, и тогда это мы уже будем считать первой частью бабьего лета», - пояснила эксперт.

В заключение Тала Нещадимова напомнила, что отопление включают посте того, как среднесуточная температура в течение пяти дней подряд опускается ниже восьми градусов, однако, по ее словам, в ближайшее время синоптики этого не прогнозируют.