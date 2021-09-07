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Общество

Почтоматы установят в Псковской области в 2022 году

07.09.2021 14:42|ПсковКомментариев: 0

Два почтомата появятся в 2022 году в Псковской области от Почты России. Об этом сообщила  директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам директора, сейчас почтоматы — это новый и очень интересный проект, который раскручивает Почта России. На первоначальном этапе в Псковскую область поступит 2 почтомата. Их разместят в двух крупных городах. В зависимости от того, какая будет востребованность, можно будет вести речь о тиражировании, добавила Дарья Цилина.

С помощью почтоматов псковичи смогут забирать уже заранее оплаченные почтовые отправления. «Предварительно, это будут отправления, которые уже оплачены, которые не требуют дополнительной оплаты и которые не будут превышать каких-то определенных размеров», - сказала гостья студии.

Она уточнила, что новой услугой горожане смогут пользоваться уже в первом полугодии 2022 года.

Теги: #Почта России #директор #эфир
Источник: Псковская Лента Новостей
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