Общество

В Псковской области выявили некачественную вакцину от лептоспироза

Некачественный лекарственный препарат «Лептопро» обнаружили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты в ходе проверки качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения выявили несоответствие качества образца «Лептопро». Вакцину производит ФКП «Ставропольская биофабрика». Препарат был обнаружен в ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Псковскому, Гдовскому, Печорскому, Плюсскому и Стругокрасненскому районам».

В августе управление Россельхознадзора выдало предписание об изъятии и уничтожении препарата «Лептопро». Кроме того, были проинформированы территориальные управления и хозяйствующие субъекты Псковской области о выявлении серии лекарственного препарата, качество которого не отвечает установленным требованиям.