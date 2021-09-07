Общество

Псковички могут пройти осмотр у врача-онколога 1 октября

Осмотр у врача-онколога могут пройти все желающие псковички 1 октября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Псковском онкологическом диспансере пройдет День открытых деверей, посвященный раннему выявлению рака молочной железы.

Врач-онколог будет вести прием с 9.00 до 13.00. Необходимо предварительно записаться, телефоны регистратуры (8112) 290-770 или 8 (911) 881-08-20. Запись начнется с 13 сентября с 12.00 до 15.00.

«Если у вас есть результаты УЗИ молочных желез или маммографии, то возьмите их на осмотр», -обратились к псковичкам.