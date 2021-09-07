Общество

Врач озвучил возможные сроки четвертой волны коронавируса в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 (четвертая волна) может произойти в конце сентября — начале октября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью медика порталу «E1».

«Мы находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ. Совпадение определенных факторов — сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года — может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября — начале октября», — заявил Денис Проценко.

По словам главного врача больницы в Коммунарке, вакцинация является «единственным эффективным способом научиться жить с коронавирусом». «Этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт», — сказал он.

Ранее эксперты называли различные даты наступления четвертой волны. Так, например, заведующий лабораторией пролиферации клеток института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что это произойдет в ноябре, то есть примерно через три месяца после нового подъема заболеваемости в Европе. В свою очередь инфекционист медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич предположила, что четвертая волна наступит до ноября, а к ней Россия подойдет с «хвостом» 20-30% непривитых и неболевших.