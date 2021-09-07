Общество

Роспотребнадзор сообщил, псковичи какого возраста чаще болеют коронавирусом

Наибольшая заболеваемость коронавирусом в Псковской области среди взрослых отмечается в возрастной группе 30-49 лет (123,25 на 100 тысяч населения данного возраста). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшую неделю, с 30 августа по 5 сентября, снизился на 8,9%. Показатель заболеваемости составил 98,70 на 100 тысяч населения. Всего за это время выявили 618 случаев заражения COVID-19. Уровень Псковской области превысил среднюю заболеваемость по России на 11,6%.

Заболеваемость превысила среднеобластной уровень в 12 районах Псковской области - в Опочецком, Новосокольническом, Плюсском, Дедовичском, Невельском, Стругокрасненском, Великолукском, Красногородском, Бежаницком, Псковском, Новоржевском и Пустошкинском.

Всего за прошедшую неделю специалисты зафиксировали 1038 случаев заболевания, в том числе в форме ОРВИ – 705 случаев, в форме внебольничной пневмонии - 157 случая. Выявлено 176 случаев бессимптомного течения инфекции. Среди заболевших отмечается 131 случай заболевания детей и подростков до 18 лет.