Общество

Названа основная причина смертности в России

Названа основная причина смертности в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, основной причиной, несмотря на быстрые темпы развития медицины, остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Мурашко также отметил, что за два года реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в России введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования, в том числе более 250 единиц тяжелого оборудования.

Министр также добавил, что в 2020 году проводились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

«Необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили более 450 тысяч человек. В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до 2 лет», - уточнил Мурашко.