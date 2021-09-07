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Общество

Порховские ветераны подвели итоги конкурса в обновленном Доме ремесел

07.09.2021 18:40|ПсковКомментариев: 0

Итоги районного этапа конкурса «Ветеранское подворье» подвели в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

В торжественном мероприятии муниципалитета приняли участие спикер областного Собрания депутатов Александр Котов и депутат регионального парламента Геннадий Григорьев. Церемония прошла в здании Дома ремесел, обновленного в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020».

«От такой красоты немного теряешь дар речи, - пошутил глава Порховского района Юрий Семенов, открывая праздник. – В период конкурсного отбора я время от времени любовался примерами того, что вырастили, смастерили своими руками наши ветераны, но еще больше восторгался неравнодушными людьми. Это достойный пример, как можно на своих двух, трех, пяти сотках создать такой уют и вырастить такой урожай. Сегодня наши победители – все участники. Спасибо, что вкладываете сердце в то, чем занимаетесь, спасибо, что делитесь новаторскими дизайнерскими идеями, достойными подражания. Общими усилиями мы украсили наш район».

Александр Котов, приветствуя ветеранов, отметил, что с удовольствием откликнулся на приглашение главы муниципалитета принять участие в подведении итогов районного конкурса во время рабочей поездки в район. «Мне нравится бывать на таких мероприятиях – восхищаюсь результатами труда инициативных, творческих людей. Несмотря на возраст, на то, что силы и здоровье могут быть не, что прежде, участники конкурса проявляют невероятный энтузиазм. Спасибо вам за то, что своим трудом показываете пример окружающим. Продолжайте заниматься любимым делом, радуйте всех нас результатами своего труда, участвуйте и дальше в конкурсе», - отметил спикер и пожелал ветеранам здоровья, добра и благополучия.

Геннадий Григорьев рассказал, как еще летом его внимание в Порхове привлекла ухоженная придомовая территория у многоквартирных домов. «Проезжал мимо и поблагодарил женщину, которая ухаживала за цветами. Сначала это была одна клумба, а потом пошла цепная реакция – и у соседних подъездов стали появляться новые цветники. Люди разбивают клумбы не только на своих сотках – они благоустраивают наш город, наш район», - добавил депутат и поблагодарил активных садоводов за доброту и красоту.

Председатель местного союза пенсионеров Татьяна Князева обратила внимание, что подведение итогов впервые проходит в здании отремонтированного Дома ремесел. «Много лет назад энтузиасты организовали его на развалинах здания милиции. А сейчас можно порадоваться его обновлению и за всех вас – мы одни из первых побывали в этом красивом здании. Это малая доля награды за участие в конкурсе», - отметила Татьяна Князева.

После церемонии награждения Александр Котов и Геннадий Григорьев прошли по помещениям нового культурного центра. «Здесь были каменные полы, обшарпанные стены, а сейчас сделан красивый капитальный ремонт. И это еще не все – мы ждем летний павильон!» – рассказала директор Порховского музея  Оксана Ковалева. В Доме ремесел сложена настоящая русская печь, интерьер декорирован деревом, стены и даже потолок украшают экспонаты краеведческого музея и творчество мастеров. Три зала представляют традиционные для местности виды промысла: лозоплетение, плетение из болотных трав и ткачество.

«Изумительно, вы молодцы! Видно, что вы работает с душой!» - оценил результат большой общей работы Александр Котов. Геннадий Григорьев в свою очередь отметил, что трое из девяти сотрудников музея являются местными депутатами.

В проект были вложены деньги Евросоюза и муниципалитета на условиях софинансирования. Основная деятельность музея – возрождение традиционных видов ремесел и знакомство с ними посетителей.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов #Порховский район #Дом ремесел #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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