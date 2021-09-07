Общество

Псковичам рассказали о самых популярных компактных электродуховках

Электрические духовки компактны, удобны и просты в использовании. Маркетологи e-Katalog подготовили список лучших моделей, которые помогут создавать кулинарные шедевры, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Электродуховка «Artel MD 3618 L»

Недорогая электрическая духовка «Artel MD 3618 L» с конвекцией позволит готовить различные блюда и выпечку быстро и равномерно за счет распределения горячего воздуха вентилятором. Полезный объем составляет 36 л. Мощность — 1400 Вт. Механический терморегулятор дает возможность выставлять необходимую температуру в пределах от 80 до 300 градусов. В комплекте — решетка, два эмалированных прямоугольных противня и глубокий круглый противень.

Электродуховка «Scarlett SC-EO93O15»

Электродуховка «Scarlett SC-EO93O15» объемом 35 л оснащена грилем, таймером и функцией автоматического отключения. Заявленная мощность — 1600 Вт. Нижний порог температуры, с которого начинается нагрев — 100 градусов. Максимальная температура нагрева — 250 градусов. Прибор комплектуется эмалированным противнем и решеткой, которую можно использовать для гриля или в качестве подставки для другой посуды.

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Электродуховка «First FA-5046-2»

Вместительная электродуховка «First FA-5046-2» на 45 л оснащена сенсорной панелью управления с дисплеем. Предусмотрены девять автоматических программ, включая подогрев и размораживание. Среди преимуществ модели стоит отметить функции гриля и конвекции, а также наличие вертела. Минимальная температура нагрева составляет 40 градусов, а максимальная достигает 230 градусов. Мощность — 2000 Вт. В комплекте — решетки, стандартный противень и специальный поддон для крошек.

Электродуховка «Russell Hobbs 26090-56 Express»

Мини-печь Russell Hobbs 26090-56 Express выделяется среди конкурентов небольшими размерами. Ее объем составляет всего 23 л, зато такая модель не займет много места на малогабаритной кухне. В распоряжении пользователя — четыре функции, включая приготовление на гриле, выпечку, поджаривание и поддержание тепла. Механический терморегулятор позволяет выставлять температуру в пределах от 100 до 220 градусов. Мощность — 1500 Вт. В комплекте предусмотрен поддон для крошек и жира.