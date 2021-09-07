Общество

Александр Козловский: Оклады врачей и учителей будут увеличиваться

Размер оклада врачей и учителей в Псковской области будут увеличивать. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский во время брифинга «100 дел партии», который состоялся в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Пскове сегодня, 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это одна из инициатив, которая в будущем поменяет ситуацию с кадрами в Псковской области. Оклады врачей и учителей будут увеличивать, что позволит снизить разницу в зарплатах между столицей и регионами. В одночасье мы эту проблему не решим, но задача президентом поставлена, будем это исполнять», - сказал Александр Козловский.

Секретарь регионального отделения партии также напомнил, что в регионе реализуется программа по комплексному развитию сельских территорий, в рамках которой идет восстановление дорог и инфраструктуры. Решают, в частности, и вопросы с телефонной связью и интернетом.

«Наличие скоростного мобильного интернета – это возможность привлекать молодежь на территорию Псковской области. У нас прекрасные озера, леса, а в современном мире появились удаленные формы работы, поэтому наличие интернета могло бы способствовать привлечению в регион как раз той категории граждан, которые работают на "удаленке"», - заметил Александр Козловский.

На брифинге депутату Госдумы задали вопрос о продвижении и развитии ТОСов в регионе. По словам Александра Козловского, ТОСы дают районам возможность преобразовать свою территорию. «Надеюсь, что это направление и дальше будет поддерживаться. На следующий год на эти цели в бюджете уже заложено порядка 25 млн рублей. Благодаря этому движению в деревнях Псковской области происходят большие, значимые по деревенским меркам события», - сказал Александр Козловский.

Напомним, в брифинге «100 дел партии» также приняли участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, врач Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, военный пенсионер Олег Грицаев и главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Брифинг был посвящен отчету о деятельности партии «Единая Россия» за последние пять лет. На нем присутствовали журналисты крупнейших региональных СМИ, у которых была возможность задать вопросы участникам мероприятия.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу №148 Козловского Александра Николаевича.