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Общество

Правила рассылки банками рекламы планируют ужесточить

08.09.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

Финансовым организациям рекомендуют исключить из кредитного договора с заёмщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ. Такое письмо Центробанка и ФАС будет разослано участникам финансового рынка со дня на день, пишет газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

В проекте письма отмечается, что рекомендации кредиторам по рассылке рекламы составлены для соблюдения прав и законных интересов граждан. Так как на практике возникают случаи, когда условие на распространение такой информации включается в текст кредитного договора или иных документов, оформляемых в финорганизациях при оказании ими услуг. А заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы, говорится в документе.

Как отмечают авторы документа, отсутствие у граждан возможности выразить свое несогласие на рассылку при заключении договора — недобросовестная практика. Потому как, согласно законодательству, распространение такой информации по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия адресата на их получение. В ЦБ и ФАС подчеркивают, что несогласие клиента на получение рекламы не должно стать причиной отказа в предоставлении ему кредита или займа со стороны финучреждений.

В антимонопольной службе подтвердили подготовку соответствующего обращения. В крупнейших банках заверили, что уже в обязательном порядке получают согласие клиентов на рекламу. Однако на практике часть финансовых организаций обходят эту норму, заметили эксперты.

Теги: #банк #Центробанк #фас #реклама
Источник: Псковская Лента Новостей
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