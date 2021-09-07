Общество

В ПФР назвали причины ошибок при начислении пенсии

Неправильные данные в трудовой книжке могут стать причиной некорректного начисления пенсии. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

«В имеющихся же документах встречаются ошибки — например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение», — пояснили в ведомстве.

Во избежании подобных ситуаций в ПФР рекомендовали заранее обращаться в ведомство, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и при необходимости запросить недостающие сведения у предыдущего работодателя, в архиве или в органах социального обеспечения другого государства.