Общество

Псковичка разочаровалась в магазинных арбузах и вырастила свои

Урожай арбузов собрала на своем дачном участке псковичка Ирина Полякова. Женщина рассказала, что выращивать полосатую ягоду начала после того, как разочаровалась в привозных арбузах. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Выращиванием арбузов дачница Ирина Полякова занимается пятнадцать лет. Информацию она искала в интернете. По словам женщины, по натуре она перфекционист и не ищет легких путей. Такой урожай, как в этом году, - впервые. Среди факторов, которые этому поспособствовали, дачница отметила погоду и почву - арбуз предпочитает песчаную. Кроме того, сажала она их в этом сезоне по новой технологии, часть арбузов прививала на тыкву-лагенарию.

«Если арбузы растут на корнях тыквы, то они более выносливые к условиям природным, их больше вырастает на одном кусте и они крупнее. Поэтому такая вот процедура, я проводила ее весной, она достаточно сложная, сродни хирургической операции вот эта прививка, но у меня все получилось», - рассказала Ирина Полякова.

Всего с полутора соток хозяйка собрала более семидесяти плодов разных размеров и сортов. Семена заказывала из Крыма. Женщина также призналась, что особое удовольствие ей доставляет наблюдение за ростом растения. «Утром увидел, это как крыжовничек, маленький, да, ягодка крыжовника, на следующий день это уже грецкий орех. Через день это уже теннисный мяч. И так далее, и так далее, то есть растут они прямо на глазах», - поделилась псковичка.