Общество

Эпидемиолог рассказала о самом грозном симптоме COVID-19

Появление одышки на фоне других респираторных симптомов является самым грозным признаком COVID-19, если она есть, надо срочно обращаться к врачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу»,- сказала Пшеничная.

Она отметила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.