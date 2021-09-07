Возможные итоги сентябрьских выборов обсудили в псковской Общественной палате

Представители общественного штаба по контролю за выборами 2021 года на территории Псковской области, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» приняли участие в обсуждении докладов круглого стола «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате региона.
Обсуждение состоялось вчера, 7 сентября, в Общественной палате Псковской области. Ранее круглый стол прошел на площадке МИА «Россия Сегодня».
Эксперты отметили, что избирательная кампания достигла своего кульминационного этапа: проводятся дебаты и поездки кандидатов по районам, а также встречи с избирателями; ведется продвижение предвыборных программ; звучат громкие заявления и предложения; распространяются газеты; проводится агитация.
В свою очередь член Общественной палаты, помощник председателя Псковской областной организации общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Иван Екимов отметил важность участия в голосовании молодежи и ее мотивации. В последнее время появились новые политические партии, которые интересны молодежи, заметил он.
Руководитель аппарата Общественной палаты Псковской области Наталья Николаева обратила внимание на цифры, озвученные по итогам общероссийского телефонного опроса граждан о явке на выборы. Подтвердил свои планы на участие в голосовании 51% опрошенных. Этот показатель вырос в течение года с прежней отметки в 36-39%.
«Также интересна цифра 11 % - это группа неопределившихся, но, как отмечает руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, процент этой группы граждан сокращается в течение года. Ежедневно опрашиваются 1600 человек. Опрос проводится с 30 августа по 1 сентября 2021 года», - добавила Наталья Николаева.
Согласно итогам опроса электорально-активных россиян (тех, кто точно примет участие в выборах и скорее всего сделает это), «Единой России» принадлежит 34% голосов, 18% - КПРФ, 10% - ЛДПР и 7% - «Справедливой России». Эти четыре партии имеют высокие шансы пройти в Госдуму нового созыва.
«Важно, что есть еще группа - 16% опрошенных, которые затрудняются ответить о своих электоральных предпочтениях. Эта группа интересна, и она может повлиять на итоговый расклад, но, учитывая опыт, можно говорить, что, скорее всего, она усилит позиции парламентских партий», - сказала Наталья Иванова.
Для проведения голосования и общественного наблюдения все механизмы продуманы и сделаны максимально открытыми. Неожиданностей быть не должно, резюмировала председатель Общественной палаты Наталья Горбачева.