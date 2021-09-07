Общество

Возможные итоги сентябрьских выборов обсудили в псковской Общественной палате

Представители общественного штаба по контролю за выборами 2021 года на территории Псковской области, эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» приняли участие в обсуждении докладов круглого стола «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате региона.

Обсуждение состоялось вчера, 7 сентября, в Общественной палате Псковской области. Ранее круглый стол прошел на площадке МИА «Россия Сегодня».

Эксперты отметили, что избирательная кампания достигла своего кульминационного этапа: проводятся дебаты и поездки кандидатов по районам, а также встречи с избирателями; ведется продвижение предвыборных программ; звучат громкие заявления и предложения; распространяются газеты; проводится агитация.

«Люди устали от лозунгов. Надо голосовать за реализуемые проекты, конкретные дела, то, что нужно избирателю. Сейчас активность партий в общении с населением напрямую влияет на их рейтинги и итоги выборов», - подчеркнула руководитель общественного штаба по контролю за выборами, председатель Общественной палаты Наталья Горбачева.

В свою очередь член Общественной палаты, помощник председателя Псковской областной организации общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Иван Екимов отметил важность участия в голосовании молодежи и ее мотивации. В последнее время появились новые политические партии, которые интересны молодежи, заметил он.

«Безусловно интересны озвученные рейтинги, прогнозы, результаты опросов по стране в целом, поскольку, как изложено в докладах и выступлениях, все эти данные получены в результате общения с потенциальными избирателями. Избиратели, как показывает многолетняя практика, резко не меняют свое мнение и отношение к тому или иному политическому движению либо кандидату ни до предвыборной гонки, ни в период избирательной компании» - высказал свое мнение член Общественной палаты, председатель общественной некоммерческой организации «Национальный комитет противодействия коррупции в регионах РФ» Алексей Иванов.

Руководитель аппарата Общественной палаты Псковской области Наталья Николаева обратила внимание на цифры, озвученные по итогам общероссийского телефонного опроса граждан о явке на выборы. Подтвердил свои планы на участие в голосовании 51% опрошенных. Этот показатель вырос в течение года с прежней отметки в 36-39%.

«Также интересна цифра 11 % - это группа неопределившихся, но, как отмечает руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, процент этой группы граждан сокращается в течение года. Ежедневно опрашиваются 1600 человек. Опрос проводится с 30 августа по 1 сентября 2021 года», - добавила Наталья Николаева.

Согласно итогам опроса электорально-активных россиян (тех, кто точно примет участие в выборах и скорее всего сделает это), «Единой России» принадлежит 34% голосов, 18% - КПРФ, 10% - ЛДПР и 7% - «Справедливой России». Эти четыре партии имеют высокие шансы пройти в Госдуму нового созыва.

«Важно, что есть еще группа - 16% опрошенных, которые затрудняются ответить о своих электоральных предпочтениях. Эта группа интересна, и она может повлиять на итоговый расклад, но, учитывая опыт, можно говорить, что, скорее всего, она усилит позиции парламентских партий», - сказала Наталья Иванова.

«Общими усилиями созданы все оптимальные условия для свободного и открытого участия избирателя в избирательном процессе, все процедуры прозрачны и открыты, доступны для общественного наблюдения. Каждый желающий имеет возможность принимать участие в осуществлении общественного наблюдения, в том числе по принципу "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"», - подчеркнул Алексей Иванов.

Для проведения голосования и общественного наблюдения все механизмы продуманы и сделаны максимально открытыми. Неожиданностей быть не должно, резюмировала председатель Общественной палаты Наталья Горбачева.