Общество

В непрерывном диалоге с земляками

Депутат Государственной Думы Александр Козловский продолжает поездки по районам Псковской области. Он регулярно проводит встречи с земляками, обсуждая актуальную для каждого конкретного населенного пункта проблематику. По итогам таких визитов парламентарий формирует список задач, которые затем решает.

Все пять лет работы в Государственной Думе Александр Козловский находится в непрерывном диалоге с земляками. Даже в 2020 году, когда все жили и работали в новых, пандемийных условиях депутат продолжал быть на связи с жителями региона. Он перестроил свою работу и общался с ними дистанционно: через мобильные и видеозвонки.

Александра Козловского знают и всегда ждут в каждом районе, некоторые из них ему удается посетить по несколько раз в течение года. Именно поэтому не понаслышке знает обо всех проблемах и вопросах.

Жители Псковской области чаще всего озвучивают проблему отсутствия газификации, претензии к качеству дорог, воды, мобильной и интернет-связи, а также дефицит кадров в здравоохранении и образовании, вопросы состояния зданий местных домов культуры, библиотек и сельских клубов.

Так, на недавних встречах жители деревни Вязье Дедовичского района рассказали Александру Козловскому о необходимости реконструкции местного сельского клуба. Аналогичная проблема прозвучала и в деревне Адворицы Псковского района. Кардинально ситуацию можно будет изменить за счет средств, которые поступят в регионы страны на реконструкцию учреждений культуры, отмечает депутат. Выделение дополнительного финансирования в ходе Послания Федеральному собранию в апреле этого года анонсировал глава государства.

Беспокоит людей и состояние зданий, в который располагаются почтовые отделения: об этом депутату говорят жители многих деревень и поселков. В каждом случае обговариваются пути выхода из ситуации. К примеру, по итогам встречи с жителями деревни Глубокое Опочецкого района была достигнута договоренность о том, что Александр Козловский с новым руководителем Почты России в Псковской области Дарьей Цилиной поможет главе района и волости проработать вопрос переезда местного почтового отделения в новое здание. Сейчас почтовое отделение находится в сохранившейся постройке усадьбы графа Гейдана, она – в плачевном состоянии, а средств на реконструкцию нет.

Жителям деревни Чихачево Бежаницкого района Александр Козловский на вопрос об отсутствии аптеки предложил пойти по пути деревни Жижица Куньинского района: там на базе местного ФАПа депутат вместе с губернатором и главой района открыл аптечный пункт.

Говорят люди и о проблемах в работе общественного транспорта: жители деревни Урочище-Дубровка Невельского района попросили депутата решить вопрос транспортной доступности до райцентра, молодежь Новосокольнического района – об увеличении количества рейсов до деревни Окни. Аналогичные проблемы прозвучали и на встречах с жителями деревень Майкино и Каменка Великолукского района.

Кадровая проблема беспокоит жителей региона как в сфере здравоохранения в целом, так и в работе аптек: зачастую аптечные пункты в деревнях и селах закрываются только потому что нет специалиста. Такую проблему, например, недавно Александр Козловский обсудил с жителями деревни Туричино Невельского района. Депутат взял вопрос на контроль, поможет найти специалиста и восстановить работу аптеки.

Александр Козловский на встречах с земляками обсуждал не только местную проблематику, но и вместе с ними формировал народную программу. Люди активно вносили в нее свои предложения. К примеру, жители Локнянского района отметили необходимость создания равных условий для работы в регионах, а также сокращения разрыва между мегаполисами и субъектами. По их словам, малый бизнес в районах страдает из-за плохого качества связи или же ее отсутствия: предприниматели сталкивается с проблемой обязательного использования онлайн-касс.

Отметим, что сейчас Александр Козловский вместе с помощником секретаря Генсовета «Единой России» Арменом Мнацаканяном начали налаживать диалог с операторами сотовой связи по вопросам обеспечения услугами связи жителей региона. Это – один из конкретных примеров решения проблем, с которыми люди обращаются к депутату Государственной Думы.

Александр Козловский выслушивает вопросы, прорабатывает и помогает их решать вместе с губернатором и главами районов и волостей. Какие-то вопросы удается решить сразу, а какие-то по объективным причинам требуют больше времени. Но, как заверяет депутат, ни одно обращение не остается без внимания.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва - Псковскому одномандатному избирательному округу №148 Козловского Александра Николаевича.