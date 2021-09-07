Общество

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области

Два новых смертельных случая коронавируса зафиксировано в Псковской области по состоянию на утро 8 сентября. Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 703. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что в Псковской области остаются активными два выявленных ранее очага коронавируса - Дарьинский психоневрологический интернат в Островском районе и ООО «Скангали» в Дедовичах.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе превысило 47,6 тыс. человек.