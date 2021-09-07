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Общество

О причинах затянутых сроков реконструкции порховского парка рассказали представители власти

08.09.2021 12:30|ПсковКомментариев: 0

Четыре раза Арбитражный суд рассматривал иск администрации Порховского района к недобросовестному подрядчику, на ближайшие дни назначено очередное заседание – сроки благоустройства порховского парка на берегу реки Шелони истекли еще в декабре 2020 года, но даже спустя восемь месяцев контракт выполнен лишь на две трети. Результат работ на месте оценили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и глава района Юрий Семенов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Порховичи реагируют отрицательно – это мягко сказать. Люди звонят, задают вопросы, а мы делаем то, что в наших силах – обращаемся в суд», - поделился Юрий Семенов. В суде администрация рассчитывает взыскать пени, неустойки и штрафные санкции, а в ожидании решений не вправе даже скосить траву или убрать мусор на общественном пространстве в центре города: площадкой распоряжается подрядчик, любые работы муниципалитета на этой территории будут признаны нецелевым расходованием бюджетных средств.

Проект реконструкции парка предполагал обновление входной группы, устройство велодорожек, лыжероллерной трассы, строительство летней эстрады, двух лестниц, торговой площади для мастеров и предпринимателей, мостика через ручей – он исторически был в этом месте. Пешеходные зоны необходимо было вымостить тротуарной плиткой, а сохранившиеся на набережной элементы булыжной мостовой вписать в общий ландшафт. Как и в любом парке, должны были появиться новые скамейки, и урны, видеонаблюдение, освещение и общественный туалет. Местные кузнецы изготовили для городской общественной зоны арт-объект в виде шлема Александра Невского.

«По сути дела, подрядчик свои обязанности не выполняет. Нас как администрацию не устраивают ни темпы строительства реконструкции, ни качество выполняемых работ», - констатировал Юрий Семенов.

Строительная организация давно нарушила сроки, но объект не оставила. В парке работает несколько человек, что дает компании возможность заявлять в суде о поэтапной реализации контракта. При этом только в суде и продолжается диалог заказчика и подрядчика. По словам главы района, за рамками процесса контрагент не выходит на связь.

«Практически все работы начаты, но некоторые сделаны некачественно, и их нужно переделывать, другие – "добить и дошлифовать"», - поделился впечатлениями Сергей Грахов. Руководитель комитета по строительству и ЖКХ сообщил, что организация, выигравшая торги, не местная – из Санкт-Петербурга, других объектов в регионе не имеет. «Порядочным подрядчикам мы всегда рады, мы за здоровую конкуренцию, чтобы объекты делались быстро и качественно. Денег в регион приходит очень много, за что отдельная благодарность губернатору – он колоссальную работу в этом направлении проводит», - обозначил позицию администрации региона

Сергей Грахов и выразил сожаление, что правовой механизм воздействия на подрядчика, нарушающего условия договора, не быстрый: «Мы действуем в рамках закона. Администрация области мониторит объект, подключается к решению вопросов, областное Собрание депутатов в стороне не остается. Всем миром пытаемся закончить реконструкцию».

 

Александр Котов подтвердил: депутаты областного Собрания тоже получают жалобы на ремонт, «растянувшийся на непростительно долгое время». «Но, к сожалению, подрядчика мы не выбираем – он определяется в результате аукционных процедур. И если все представленные документы соответствуют требованиям, заказчик обязан заключить с победителем контракт. В Порхове с подрядчиком не повезло дважды – один досрочно покинул строительную площадку, второй сорвал все возможные и невозможные сроки», - добавил Александр Котов. Спикер отметил, что и областные и муниципальные власти будут делать все, чтобы порховский парк был приведен в порядок, хотя очевидно, что ситуация сложная.

Причина произошедшего, по мнению руководителя комитета по строительству и ЖКХ, обычна – в разногласиях по видам работ, предусмотренных проектом. «Это "вечная песня": проектировщик говорит, что подрядчик не хочет работать, подрядчик говорит, что проект плохой. Бывают моменты, когда человек ищет возможность, а бывает, когда ищет причину. В данной ситуации нам попался подрядчик, который ищет причину, почему не делать», - объяснил ситуацию Сергей Грахов.

Напомним, благоустройство порховского парка началось в 2017 году с расчистки территории силами муниципалитета. Следующим летом в центре общественного пространства установили детскую игровую площадку. В 2019 году концепция реконструкции парка вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и благоустройства малых городов в категории «Исторические поселения». В начале 2020 года определился первый подрядчик – им стала компания «Эгле», однако, уже весной строительная организация оставила объект, мотивировав отказ малой сметой. В мае порховичи подписали новый контракт с петербургским подрядчиком, работы должны были завершиться в декабре 2020 года.

Теги: #Порхов #псковское областное собрание #Порховский район #парки
Источник: Псковская Лента Новостей
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