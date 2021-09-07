Общество

90 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

90 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 47 697, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений в регионе выздоровели 41 421 человек (+130 за сутки), умерли 703 пациента, в том числе два смертельных исхода зафиксированы за минувшие сутки.

Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:

Псков – 16699

Великие Луки – 7708

Бежаницкий район – 505

Великолукский район – 1151

Гдовский район – 769

Дедовичский район – 1096

Дновский район – 377

Красногородский район – 428

Куньинский район – 451

Локнянский район – 332

Невельский район – 1869

Новоржевский район – 670

Новосокольнический район – 1263

Опочецкий район – 1289

Островский район – 2207

Палкинский район – 495

Печорский район – 866

Плюсский район – 831

Порховский район – 1436

Псковский район – 3895

Пустошкинский район – 478

Пушкиногорский район – 574

Пыталовский район – 561

Себежский район – 802

Стругокрасненский район – 591

Усвятский район – 308

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.