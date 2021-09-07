90 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки

90 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 47 697, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период наблюдений в регионе выздоровели 41 421 человек (+130 за сутки), умерли 703 пациента, в том числе два смертельных исхода зафиксированы за минувшие сутки.
Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:
Псков – 16699
Великие Луки – 7708
Бежаницкий район – 505
Великолукский район – 1151
Гдовский район – 769
Дедовичский район – 1096
Дновский район – 377
Красногородский район – 428
Куньинский район – 451
Локнянский район – 332
Невельский район – 1869
Новоржевский район – 670
Новосокольнический район – 1263
Опочецкий район – 1289
Островский район – 2207
Палкинский район – 495
Печорский район – 866
Плюсский район – 831
Порховский район – 1436
Псковский район – 3895
Пустошкинский район – 478
Пушкиногорский район – 574
Пыталовский район – 561
Себежский район – 802
Стругокрасненский район – 591
Усвятский район – 308
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.