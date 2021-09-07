Общество

Росгвардия призвала псковичей вовремя оплачивать штрафы

Сроки уплаты административных штрафов напомнили в псковском управлении Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Не позже 60 суток со дня вступления постановления по делу о правонарушении в законную силу нарушитель обязан оплатить штраф.

За несоблюдение сроков грозит наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток. Также в управлении добавили, что для владельцев гражданского оружия это может обернуться аннулированием разрешения на приобретение, хранение и ношения оружия с их последующим изъятием.

Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии: (8112) 73-41-12.