Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Зиничева

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Пост размещен в инстаграм-аккаунте главы региона.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«Евгений Николаевич (Зиничев - ред.) был смелым и мужественным человеком, талантливым и профессиональным руководителем, настоящим другом и надежным товарищем. Он многое сделал на благо нашей страны, всегда оказывал очень серьезную поддержку Псковской области», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, Евгений Зиничев всю свою жизнь посвятил обеспечению безопасности жителей России и погиб как герой и спасатель.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам и подчиненным. Скорблю вместе с вами. Для меня это большая личная потеря», - сказал губернатор Псковской области.