Общество

Псковский архив участвует в Международном антифашистском форуме

И. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова принимает участие в Международном антифашистском форуме-2021 в Москве. Сегодня форум начинает работу сразу на нескольких площадках — в Москве, в Республике Беларусь, в Германии и Израиле. Программа предполагает прямые включения и из ряда других стран мира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Организаторами мероприятия выступили Международный союз бывших малолетних узников фашизма и Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, общероссийское движение «Сильная Россия» и общероссийская организация «Офицеры России».

«В центре внимания собравшихся — вопросы фальсификации истории Великой Отечественной войны. К сожалению, нам приходится сталкиваться с примерами оправдания фашизма, с попытками популяризации среди современной молодежи отдельных принципов нацизма. И, конечно, это вызывает непонимание у тех, кто пережил войну — у жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников. Они своими глазами видели результаты политики нацистов и их пособников на оккупированных территориях. Они знают, что такое смерть не по компьютерным играм, не по учебникам или монографиям, не из уст политиков, предлагающих пересмотреть результаты той войны. Они — живые свидетели чудовищных преступлений. Наша задача — не позволить предать этих людей. И в рамках форума вырабатываются инструменты и алгоритмы для такой работы», - отметила Наталья Исакова.

В ходе мероприятия планируют обсудить инициативу о создании рейтинга государств по уровню проявлений неофашизма и ксенофобии, этнической, языковой и религиозной нетерпимости.