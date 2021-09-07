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Общество

Кредитная СберКарта признана самой выгодной на российском рынке по версии Frank RG

08.09.2021 18:21|ПсковКомментариев: 0

Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведенное в связи с запуском Сбербанком нового продукта.

По экспертной оценке, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта полностью бесплатно, рассказали в банке.

«В конце августа мы запустили новый флагманский продукт – кредитную СберКарту, в которой учли все самые популярные пожелания потребителей. Так, у карты появился длинный беспроцентный период – 120 дней, который работает максимально понятно и удобно для клиента. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть еще 3 месяца на то, чтобы погасить долг без процентов. Ставка для всех видов операций по карте в категории "Здоровье" и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете рекордно низкая – 9,8%, для всех остальных операций – 17,9%, а кредитный лимит составляет до 1 млн рублей. Открыть карту можно онлайн за 2 минуты. Кроме того, клиенту не нужно ничего платить за обслуживание и смс-уведомления. Все это делает СберКарту крайне конкурентоспособной, и мы высоко ценим ее признание экспертами Frank RG», - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При подготовке рейтинга специалисты Frank RG оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Подробнее о методике и результатах исследования можно прочитать по ссылке.

«Одна из целей нашей работы – дать бизнесу ориентиры, как создавать лучшие продукты для своих клиентов. По инициативе Сбербанка мы провели оценку нового карточного продукта — кредитной СберКарты. Мы подтверждаем, что команде крупнейшего банка страны удалось предложить клиентам самый выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом», - рассказал генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank RG Юрий Грибанов.

Подробнее о новой кредитной СберКарте можно узнать на сайте банка.

Теги: #банк #Сбербанк #кредит #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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