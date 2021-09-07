Общество

В Роспотребнадзоре объяснили запрет яичницы в школах

Макароны по-флотски с фаршем, яичница и фаршированные блины запрещены для питания школьников уже более 30 лет в связи с тем, что отсутствует должная термическая обработка в соответствии с технологией приготовления для обеспечения безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Instagram-аккаунте сообщило, что запрещено использовать в школьном питании продукты домашнего изготовления, яичницу-глазунью, макароны по-флотски с мясным фаршем, сырокопченые колбасы, заливные блюда.

«Макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак для организованных коллективов - блюда и продукты повышенного эпидемиологического риска. Запрет на них действует более 30 лет. Причина - отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева», - говорится в сообщении.

Сырокопченые колбасы также являются источником дополнительного поступления в организм соли и тяжелых для переваривания детским организмом жиров животного происхождения, уточнили в пресс-службе.

При этом ассортимент питания детей достаточно широкий и не страдает от данных запретов, макароны, как самостоятельный гарнир или как гарнир с сыром, не запрещены, подчеркнули в ведомстве.