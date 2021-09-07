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Еще два центра цифрового образования детей «IT-куб» появились в Псковской области

Общество

Еще два центра цифрового образования детей «IT-куб» появились в Псковской области

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Еще два центра цифрового образования детей «IT-куб» появились в Псковской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «IT-куб. Псков». Фото: «IT-куб. Псков» Центры цифрового образования детей открыли в Печорах и Великих Луках. Скоро центры примут первых учеников. На базе центра «IT-куб. Псков» состоялось рабочее совещание с представителями новых центров. Коллеги из региональной столицы поделились с ними опытом, ответили на вопросы, провели экскурсию. Смотрите также Псковских школьников приглашают на бесплатные курсы по программированию