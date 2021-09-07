Общество

Патриотический автомотопробег «Невский путь» прибыл в Псков

Межрегиональный патриотический автомотопробег «Невский путь» прибыл в Псков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Духовно-патриотический пробег посвящен восьмисотлетию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Пробег стартовал в Нижнем Новгороде. Как сообщает volga-tv.ru, из столицы Приволжья выехали около 2000 человек. Его участники посетят десять городов, которые связаны с Александром Невским. Всего им предстоит преодолеть около 3200 километров. Конечной точкой станет Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, где хранятся мощи святого.

В пути автомотопробег сопровождает икона благоверного князя Александра Невского, специально написанная для пробега «Невский Путь».

Участники провели крестный ход с иконой вокруг Свято-Троицкого собора и приняли участие в молебне.