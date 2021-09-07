Общество

Особенности и самые сложные места для поиска грибников, и когда спасатели берут собаку

Ежегодно в конце лета и в начале осени в Псковской области начинается «грибная лихорадка». Многие устремляются в лесные чащи за дарами природы. Во время «тихой охоты» несложно потерять ориентиры и заблудиться в лесу. Тогда за дело приходится браться специалистам.

Начальник поисково-спасательного отряда Пскова аварийно-спасательной службы Псковской области Владимир Якубов рассказал Псковской Ленте Новостей, сколько человек обычно теряется в лесах за сезон, кто обычно участвует в поисках и как обезопасить себя.

- Владимир Владимирович, сколько человек в среднем теряется в лесах в Псковской области за сезон?

- Скажем так, сезон сбора дикоросов, и это не только грибы, в нашей области обычно начинается в конце июня - начале июля и заканчивается с первыми заморозками, когда наросты грибов прекращаются. После первых морозов в лес граждане ходят, разве что за клюквой, которую, кстати сказать, иногда собирают и ранней весной после таяния снега. Но это уже не массовый выход населения в лес.

В среднем на поиски в природной среде за сезон специалисты аварийно-спасательной службы области выезжают порядка 60 - 70 раз. Так, за весь 2017 год - 60 раз, 2018 год - 75 раз, 2019 год - 65 раз, 2020 год - 55 раз и на 1 сентября 2021 года - 25 раз. За август этого года специалисты аварийно-спасательной службы области совершили 19 выездов на поиски в природной среде, при этом выведено из леса 22 человека.

Естественно, в поиске людей участвует не только наша служба, но и организаторы поисковых мероприятий - сотрудники полиции, противопожарная служба, волонтерские организации, егеря, местное население. Так что статистика по заблудившимся в лесу людям по области значительно более серьезная.

По статистике Главного управления МЧС России по Псковской области, на 1 сентября 2021 года в природной среде на территории Псковской области потерялись 54 человека. За 2020-й год - 110 человек.

- В какие месяцы чаще теряются люди? И в каких районах?

- Наиболее привлекательными дикоросами для сбора, несомненно, оказываются грибы. Наибольшее количество людей идет в лес именно за ними. Это период с июля до начала октября, самый пик - август. Чем больше людей ходит в лесу, тем больше их теряется, поэтому, куда больше людей уходит, там и чаще приходится искать. Называть конкретные районы, мне кажется, не совсем корректно. Потеряться можно в любом районе, любом лесу, на любой местности.

Самыми сложными местами для поиска являются глухие леса с заболоченной местностью, где отсутствует телефонная связь. Близ населенных пунктов и присутствием связи с потерявшимся вопрос поиска решается значительно быстрее и практически со 100% положительным результатом.

- Сколько было случаев, когда терялись двое и более людей?

- Да, такие случаи есть, но, как правило, происходят они не слишком часто.

- Сколько времени требуется в среднем на организацию поисков? В том числе в удаленных от Пскова и Великих Лук районах?

- Если вы потерялись - звоните в службу «112», поиски будут организованы незамедлительно.

- Ведутся ли поиски потерявшихся в ночное время?

- Все зависит от конкретного случая. Поиски в ночное время проводить опасно непосредственно для потерявшегося человека. Ходить в темноте по пересеченной местности, без ориентиров, по буреломам и топким болотам, я бы не советовал. Заблудившемуся лучше подготовить себе ночлег и дождаться рассвета.

В некоторых случаях, когда с потерявшимся человеком установлена мобильная связь, поиски в темное время мы проводим, пытаемся вывести заблудившегося из леса, ориентируя на звуки сигнальной громкоговорящей установки (СГУ) или с использованием сигнальных ракет.

- Что помогает спасателям ориентироваться и не теряться на местности?

- Средства навигации, карты местности и опыт спасателей.

- Какая доля потерявшихся пренебрегает подготовкой к походу в лес за грибами и ягодами и не берет с собой запас воды и еды, заряженный телефон?

- Очень хороший вопрос. Поход в лес - это, прежде всего, ответственность. Ответственность за себя, своих родных, близких, незнакомых людей, волонтеров, поисковиков, спасателей, которым в итоге, приходится искать заблудившихся.

Поэтому к данному мероприятию необходимо подходить основательно.

Собираясь в лес, сообщите родственникам и знакомым ваш примерный маршрут и приблизительное время возвращения из леса.

Ознакомьтесь с прогнозом погоды. Не стоит идти в лес, если ожидается неблагоприятная погода.

Отнеситесь серьезно к выбору одежды. Цвет одежды должен быть ярким и не сливаться с лесом.

Возьмите с собой компас или навигатор, питьевую воду, спички, зажигалку, фонарь, индивидуальную аптечку. Не забудьте полностью заряженный мобильный телефон.

Изучите заранее карту местности, куда собираетесь идти.

Прежде чем войти в лес, осмотритесь. Выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты.

По возможности не отпускайте в лес одних пожилых людей, а также близких, имеющих серьезные заболевания.

Если вы все-таки заблудились, сразу звоните по номеру «112». Вам помогут выбраться из леса или направят к вам помощь.

Чтобы выбраться из леса, идите на шум автомобилей, поезда или лай собак.

Вас могут привести к людям линии электропередач и просеки.

Главное - не паникуйте и сохраняйте спокойствие.

- В каком состоянии люди обычно выходят из леса?

- Состояние может быть различным, от критического до абсолютно нормального. Некоторых пострадавших приходится выносить на носилках, а некоторые выходят сами и даже заблудившимися себя не считают, а так, просто переночевали в лесу, просто не успели засветло вернуться домой.

- У всех ли отрядов есть поисковые собаки? В каких случаях их привлекают?

- Поисковая собака есть в поисково-спасательном отряде Пскова. Привлекают кинологический расчет - это не только собака, но и специально обученный спасатель, вожатый служебной собаки - по мере необходимости и их физических возможностей.

Вопросы задавал Денис Бахтин