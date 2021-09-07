Общество

Большинство привитых россиян против санкций по отношению к невакцинированным - опрос

Большинство трудоустроенных россиян, сделавших прививку от COVID-19, против санкций к коллегам, не желающим вакцинироваться. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

Лишь каждый девятый вакцинированный россиянин считает, что нужно вводить санкции по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний (11%). 67% респондентов против подобных мер. Доводы оппонентов очевидны: первые говорят о том, заболевший человек представляет опасность для окружающих и выбывает из рабочего процесса, увеличивая нагрузку оставшихся сотрудников, вторые же напоминают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

Противников жестких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин: 71% против 64% среди мужчин. Россияне до 34 лет противятся вводу санкций чаще более зрелых граждан: 69% против 60% среди респондентов старше 45-ти. Против санкций почти 3 из 4 респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц (74%).