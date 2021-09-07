Общество

Псковские байкеры устроят мотопробег в память о погибших товарищах

Мотопробег по улицам Пскова организуют байкеры в память о погибших товарищах. Об этом сообщается в группе мотоклуба «HoSt Псков».

Фото здесь и далее: мотоклуб «HoSt Псков»

Пробег состоится 18 сентября. Сбор всех желающих - в 18.45 в Крестах. Мотоциклисты начнут движение в 19.30 по следующему маршруту: Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – Ольгинский мост – улица Максима Горького – Комсомольская площадь. Движение колонны будет осуществляться с соблюдением ПДД.

В 20.00 участники мотопробега зажгут свечи и фары. Завершится мероприятие минутой молчания.

Также в клубе отметили, что по желанию можно будет зайти собор Иоанна Предтечи, написать записки за упокой своих погибших мотодрузей и поставить свечи.