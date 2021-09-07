Общество

Территорию у псковского драмтеатра благоустроили после ремонта сетей

МП «Псковские тепловые сети» благоустроило территорию у Псковского академического театра имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В ПТС рассказали, что вблизи театра тротуар и часть парковки были «несколько демонтированы». Кроме того, на предприятие поступали жалобы от жителей близлежащих домов на беспорядок и шум.

«Как вы помните, мы ведем рубрику "Благоустройство после ремонтных работ". В рамках данной рубрики мы рассказываем о том, что и как мы делаем после проведения ремонтов. Раньше в наш адрес поступала масса обращений по благоустройству, так как жители не всегда понимали, кто из коммунальщиков что делает, а самое главное, что делать и куда обращаться после тех самых работ, которые окончены, а вся территория напоминает полигон по испытанию современных ракетных установок. Вот мы и решили рассказывать и, конечно, показывать, что именно и как делает наше предприятие», - пояснили в ПТС.

На предприятии отметили, что объем работ по восстановлению асфальтного покрытия был достаточно большой. «Своими силами нам было не справиться, так как одной виброплитой здесь не обойтись. Требовалось полное восстановление пешеходной дорожки, следовательно, понадобился каток. В таких рода работах мы не специализируемся, наше дело больше по трубам да по котлам, но не только», - отметили на предприятии.

Сотрудники предприятия установили бордюрный камень и подготовили основание под укладку тротуарной плитки на парковке и на подходах к самому театру. «Да, часть работ выполняют наши коллеги из Ремонтно-строительного участка. Эти бравые ребята восстановят плиточное покрытие на дорожке и на парковке. Но и здесь есть один очень интересный нюанс. Если с дорожкой все просто и понятно, то вот территория парковки – это несколько своеобразный пласт работ», - рассказали в ПТС.

«Естественно, по парковке будут ездить и останавливаться машины, это логично, что тогда необычного? А вот этот факт и есть нюансом, нельзя взять и просто уложить плитку на обычную подушку, так как со временем возникнет промытие грунта, да и от массы автомобилей плитка просядет, если вообще не разрушится. Так что тогда делать? Все просто: залить бетонное основание, тогда всех этих проблем можно будет избежать. Все продумано и просчитано. Ну, кто теперь скажет, что мы делаем благоустройство как попало?» - поделились в ПТС.