Общество

Запрет на выезд за пределы России побудил псковичку отдать долги

Долги по кредиту и коммунальным платежам погасила жительница Пскова после вмешательства приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Долг женщины составил более 600 тысяч рублей. Зная о своих задолженностях, псковичка не спешила их погасить. Тогда приставы направили запросы во все регистрирующие органы. По ответам были вынесены обращения на счета, запреты и ограничения в отношении женщины и её имущества.

«Побуждающей мерой для должницы стало вынесение постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы России. Узнав об этом, жительница Пскова погасила крупный долг», - рассказали в управлении.