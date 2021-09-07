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Общество

Россиян предупредили об опасности бабьего лета

09.09.2021 13:30|ПсковКомментариев: 1

Об опасности резкой смены температуры во время наступления бабьего лета предупредила россиян терапевт Татьяна Романенко. Кратковременное осеннее потепление нередко приводит к распространению вирусных инфекций и простудных заболеваний, отметила она в интервью радио Sputnik. Происходит это из-за холодных дождей и сильных перепадов температуры в течение суток.

«Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций», – приводит слова терапевта РИА Новости.

Врач обратила внимание, что переохлаждение вызывает спазм сосудов, который делает организм восприимчивым к любым инфекциям.

Особенности осенней погоды нужно учитывать, выходя из дома, даже если термометр показывает выше 20 градусов, продолжила Татьяна Романенко. «Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно», – посоветовала она.

В дождливую погоду врач порекомендовала особенно внимательно следить за состоянием обуви. «Нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги», – отметила Татьяна Романенко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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