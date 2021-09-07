Общество

Похороны: как псковичам не дать себя обмануть

Криминальные истории с рынка ритуальных услуг вводят в замешательство и мешают принимать взвешенное решение в момент тяжелой утраты. Специалисты погребального дела рассказали, как достойно пройти тяжелый момент и не остаться после с пустым кошельком.

Достойное прощание

В конце августа в столице арестовали руководителя компании по оказанию ритуальных услуг. По версии следствия, контора покупала данные об умерших, ее агенты первыми оказывались на пороге у родственников. Несколькими месяцами ранее на кладбище Орлецы под Псковом был обстрелян автомобиль. В СМИ случай связывают с конфликтом двух организаций, занимающихся похоронным делом.

Подобные происшествия вынуждают обывателя думать, что рынок ритуальных услуг пронизан криминалом. И толкают родственников умерших на необдуманные решения, когда в дом приходит беда. Как рассуждает обыкновенный человек, когда на пороге появляется «черный агент»? Примерно так: все равно все куплено, цены у всех одинаковые, эти хотя бы уже здесь и обещают помощь.

Именно «обещают». Доверив в состоянии мощнейшего стресса деликатное дело организации похорон, фактически, первому встречному, родственники не только останутся с пустым кошельком. Часто еще и с дополнительной головной болью. Многие оргвопросы придется решать самостоятельно, а недобросовестные похоронщики подведут с выполнением своей части работы. Самая верная стратегия — не верить обещаниям, а сразу выгонять непрошеных гостей. И самостоятельно обращаться в организацию надежную, проверенную, давно находящуюся на рынке, оказывающую полный комплекс услуг на любой бюджет, имеющую огромное число добрых отзывов о своей работе и опыт проведения ритуальных мероприятий самого ответственного уровня.

В Псковской области такая организация — «Военно-мемориальная компания». На рынке она уже более двадцати лет. 24 года назад компания создавалась для оказания ритуальных услуг военным, но за эти годы произошли изменения и сейчас «Военно-мемориальная компания» работает для всех категорий граждан. Это единственная ритуальная компания федерального уровня, к тому же имеющая 20 филиалов по всей Псковской области.

Для клиентов это означает возможность по принципу «одного окна» заказать услугу, которую исполнят в любом районе области или в другом регионе. В частности, это услуги по доставке усопших (в том числе, за границу), по проведению процедуры прощания и захоронения любого уровня. Это услуги по благоустройству захоронения и по изготовлению памятника.

Самое главное, что нужно сделать родственникам — позвонить по телефону в Пскове 8 (8112) 60-60-02 или заказать на сайте ВМК обратный звонок. Специалисты доставят тело в морг и возьмутся за организацию похорон, устроят все на самом достойном уровне. А родственники смогут получить больше времени побыть с близкими, получат в трудную минуту понимание и поддержку, чтобы процесс прощания с родным человеком прошел наименее болезненно.

Услуги ВМК включают несколько пакетных комплексов. Самый бюджетный обойдется всего в 13 640 рублей. Он включает услуги рабочих, транспорт, обитый тканью гроб, крест, ритуальные принадлежности, венки.

«Клиент в таком эмоциональном состоянии, что не обращает внимания на многие вещи, чем пользуются "черные агенты". Жалости они не знают, думают только о наживе, - сокрушается исполнительный директор ВМК в Пскове Максим Тимошенко. - Часто бывают такие ситуации, что к нам приходят клиенты, мы называем свою стоимость, и они оказываются очень удивлены: "А нам за шестьдесят тысяч предлагали похороны". Мы проводим и социальные погребения. Последний случай: в сельском поселении умер человек без родственников, он выпивал и не оставил никаких сбережений. Соседи собрали несколько тысяч, пришли к нам. Это были не доходные для нас похороны, но мы их провели. Наша сфера очень социально ориентирована. Мы помогаем людям в самый тяжелый момент».

С вниманием к деталям

Отдельно стоит остановиться на услугах по кремации. Отсутствие крематория — проблема для Пскова. Однако благодаря тому, что ВМК — федеральная сеть, организовать процесс можно из Пскова. Сотрудники компании помогут с оформлением документов, забронируют время в крематории Петербурга, при необходимости, и зал прощания. Родственники смогут поехать туда на церемонию, или урну с прахом привезут после кремации в Псков.

Собственный зал для прощания скоро появится и в Пскове. ВМК планирует открыть его на кладбище в Орлецах. В компании уже работает единственный в Псковской области похоронный церемониймейстер. Профессия редкая, специалист прошла обучение в Новосибирске.

Специалисты ВМК начинают общение с родственниками с того, что узнают, каким образом они хотели бы проститься с близким человеком. Где будет могила, потому что открыто в Пскове для новых захоронений только кладбище в Крестах, на остальных возможны только родственные захоронения. Очным или заочным будет отпевание. Чем болел усопший, особенно это важно сейчас, так как скончавшихся от коронавируса берут не все церкви даже в закрытом гробу, а специалисты подскажут, куда обратиться. И расскажут, какие и где надо оформлять документы, или возьмут эти заботы на себя. Без внимания не останется ни один нюанс.

У «Военно-мемориальной компании» в Пскове собственное производство памятников из натурального гранита. Цеха имеют отличное оснащение современными станками. Изделия пользуются популярностью не только в Псковской области, но и в соседних регионах, идут на экспорт. Высокое качество и безграничный выбор: если ничего не подойдет из обширного каталога, можно принести понравившуюся модель из интернета, и ее изготовят по желанию клиента. Памятники не только изготавливают, но и устанавливают их во всех районах области.

Максим Тимошенко дает совет по экономии. Памятник лучше всего заказывать в холодное время года. В этот период затишье, поэтому можно уверенно рассчитывать на скидку. Уже готовый памятник будет бесплатно храниться в компании неограниченное время.

О надежности ВМК говорит тот факт, что разные муниципалитеты доверяют компании организацию торжественного перезахоронения на мемориалах останков погибших в годы Великой Отечественной войны. После каждой церемонии в адрес рабочих администрации разных уровней выражают благодарность за профессионализм.

Такая же стопка благодарностей скопилась от тех, кому специалисты ВМК помогли в печальную минуту достойно пройти скорбный момент, превратить неизбывное горе в светлую печаль.

Валентина Семенова