Общество

Путин придет на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Президент РФ Владимир Путин планирует 10 сентября посетить церемонию прощания с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает «Интерфакс».

«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», - сказал Песков журналистам. Он подтвердил, что церемония пройдет в пятницу.



В ответ на уточняющий вопрос о том, в Москве ли пройдёт церемония, Песков сказал: «Мы дополнительно сообщим».



Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли 8 сентября.



В МЧС в четверг сообщили, что прощание с Зиничевым пройдет в Москве, а его похороны состоятся в Петербурге. «Церемония прощания с министром МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым состоится 10 сентября 2021 года в здании НЦУКС МЧС России в Москве, по ул. Ватутина, 1 с 08:00 до 9:00», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву, который возглавлял ведомство с мая 2018 года, указом президента присвоено звание Героя России (посмертно).