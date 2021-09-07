Общество

Сторис в Instagram: удобный просмотр

Социальные сети являются сегодня тем местом, где можно увидеть весьма полную и достоверную информацию о конкретном человеке. Конечно, при условии, что таковой активно пользуется какими-то онлайн-площадками. Особенно привлекателен в этом направлении Instagram, чьи участники с огромным удовольствием делятся своими фотографиями, мыслями, рассказали Псковской Ленте Новостей в интернет-агентстве «ДримТрейд».

Самые яркие впечатления от прошедшего дня или жизненного этапа, планы на будущее выставляются в сторис. Но при этом все интересующиеся этими данными оказываются в поле зрения того, к кому они заходили в гости. Не всегда хочется явно демонстрировать свое любопытство, а иногда это и вообще кажется недопустимым. Например, если речь идет о просмотре изменений в жизни преподавателя, шефа, бывшего возлюбленного, потенциальной второй половинки. И здесь можно брать себе в помощь такие сервисы, как InstaProfi, набирающий популярность среди пользователей интернета.





Работать с такими палочками-выручалочками очень просто. Здесь даже нет необходимости проходить этап регистрации ни на самом сайте, ни в Instagram. Можно просто брать и пользоваться всем функционалом без каких-либо ограничений по количеству просмотров и прочим моментам.



Для знакомства со сторис конкретного пользователя Instagram необходимо в специальное поле ввести его ник, который попадает в систему и проходит через аккаунты применяемой площадки. В результате человек получает на руки весь доступный контент, а в истории просмотров он никак не отображается, в ней фиксируется лишь один из аккаунтов использованного сервиса. Пользоваться таким инструментом можно на бесплатной основе, без скачивания приложения социальной сети. Правда, пока еще здесь существуют и некоторые ограничения. Так, нет возможности подступиться к закрытому профилю, доступному лишь лицам, добавленным в список дружественных контактов.



Стоит отметить, что таким способом можно погружаться в сторис не только своих знакомых, но и широко известных личностей. Найти соответствующие аккаунты можно посредством специального каталога, где есть разделы по самым популярным, интересным профилям.



В дополнение к этому сервис позволяет узнавать много интересного и даже полезного об использовании Instagram. В блоге ресурса представлены экспертные статьи по ведению профилей, написанию постов, установлению контакта с аудиторией и прочему.