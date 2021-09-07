Общество

Проект iMARS «Ты сильнее вредных привычек» отметили в трех номинациях премии PROBA Awards

Жюри международной коммуникационной премии PROBA Awards включили комплексный коммуникационный проект, реализованный iMARS в интересах Минздрава, в шорт-лист. Проект #Тысильнее вредных привычек был отмечен в трех номинациях: «Просвещение и образование общества», «Общественно значимые PR-кампании» и «Media Relations».

Ключевой сложностью проекта стало общее снижение ценности идеи о необходимости отказа от вредных привычек. «Заезженность» темы снизила уровень восприятия обществом идеи осознанного изменения своего образа жизни. Именно поэтому во главу угла команда iMARS поставила формирование конкретных и понятных месседжей, которые отвечают на главный вопрос: «Как начать работать с осознанным изменением привычек». В ходе кампании важно было не просто подвигнуть общество к изменениям, а сформировать определенное отношение аудитории к проблематике, отметили в iMARS.

Старший партнер iMARS Елена Грозная подчеркнула, что высокая оценка экспертов несет ценность для отрасли в целом, поскольку жюри отметило коммуникационное сопровождение именно государственного проекта. По ее словам, зачастую при выявлении лучших PR-практик государственные органы ведут сравнение не с рынком, а между собой. Именно поэтому отраслевое признание проекта, реализованного iMARS, расширяет возможности и горизонты как для пиарщиков госкомпаний, так и для агентств, выполняющих государственные заказы на коммуникации.

iMARS — ведущая российская коммуникационная группа, предоставляющая полный комплекс услуг в области маркетинговых коммуникаций. Среди ключевых клиентов: X5 Retail Group, СИБУР, СУЭК, ЦППК, НСПК, ОВК, Роснефть, Росатом, РЖД, Метрополитен города Москвы и другие.