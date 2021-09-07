Общество

Андрей Турчак: «Единая Россия» обеспечит модернизацию отделений Почты России

Партия «Единая Россия» предлагает включить в перечень услуг, предоставляемых почтой, доставку лекарств, отправку документов в МФЦ, предоставление справок и выписок из единого портала госуслуг и так далее. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время визита в логистический центр «Почты России» в Самаре.



«В народной программе "Единой России" отдельной строчкой записано развитие "Почты России", ее региональных, сельских отделений. Наша задача - чтобы "Единая Россия" после выборов при формировании бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов эти планы подкрепила и защитила отдельной строчкой в федеральном бюджете», - цитирует Андрея Турчака официальный телеграм-канал партии.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»