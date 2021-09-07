Общество

Псковичей приглашают на шоппинг-сопровождение в «Акваполис»

Псковичей приглашают на шоппинг-сопровождение в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК «ЛУГ».

«Для яркого начала осени нам необходим заряд энергии и креативного подхода к созданию стиля. Поэтому 18 и 19 сентября приглашаем вас на шоппинг-сопровождение с Григорием Бондаревым в магазине "ELIS" в ТРК "Акваполис"» - отметили в компании

Григорий Бондарев — модный стилист, с опытом работы более 10 лет. Он стилизует съемки с участием звезд российского шоу-бизнеса, организует показы, съемки для ЦУМа и ГУМа, а также создает каталоги и съемки для журнала «Style magazine». Кроме того, в послужном списке Григория работы с группой «Фабрика», Ириной Тоневой, Натальей Кореневской (сериал «Содержанки»), Лукерией и другими.

Посетителям «Акваполиса» раскроют все секреты рационального гардероба, расскажут о трендах и новинках предстоящего сезона. На каждого гостя выделяется по часу для индивидуального шоппинг-сопровождения.

Записаться заранее и выбрать удобное время и день посещения можно по ссылке.

Магазин «Elis» открыт в «Акваполисе» на 2 этаже с 10.00 до 21.00.