Общество

Борис Елкин встретился с жителями микрорайона Шабаново

Рабочую встречу с жителями пригородного микрорайона Шабаново провел сегодня, 9 сентября, исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Основная жалоба местных жителей касается состояния дорог. Представитель администрации заметил, что в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта основных улиц микрорайона, в частности, это Войсковая улица и Нововойсковой проезд.

Работы запланированы на следующий год. При этом местные жители отметили, что сейчас во время большого дождя в центре Шабаново собирается большая лужа. «Что делать с этой лужей, пока нам не отремонтируют дорогу? Пусть приезжает машина и откачивает воду», - предложила местная жительница.

«К сожалению, в капитальный ремонт попадают не все улицы микрорайона. Это может быть связано, например, с шириной проезжей части, где просто невозможно развернуть технику. В таких местах будем продумывать другие решения. На основных улицах мы заменим асфальтовое покрытие, установим тротуары, сделаем ливневую канализацию», - рассказал Борис Елкин.

Другая жалоба местных жителей состояла в том, что люди, которые едут через Шабаново, выбрасывают свой мусор в местные контейнеры, а зачастую - мимо них. Проблему решили на месте: там установят большой восьмикубовый контейнер.

Для решения подобных вопросов в дальнейшем Борис Елкин призвал собравшихся организовать в микрорайоне ТОС.