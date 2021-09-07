Общество

Жителя Бежаницкого района оштрафовали за продажу самогона

Житель Бежаницкого района заплатит штраф за продажу самогона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 11 марта подсудимый, находясь у себя в квартире по месту жительства, продал за 300 рублей 1,5 литра самогона специальному потребителю оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»,

Самогон не отвечал предъявляемым к пищевым продуктам требованиям безопасности и представлял опасность для здоровья и жизни потребителей. В тот же день в квартире подсудимого сотрудники полиции изъяли аналогичную спиртосодержащую жидкость, которая предназначалась для последующего сбыта.

Суд признал мужчину виновным в хранении в целях сбыта, а также в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и назначил наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей по части 1 статьи 238 УК РФ.