Общество

Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от гриппа и COVID с интервалом в месяц

Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться от гриппа в сентябре - ноябре, выдержав месячный интервал с прививкой от коронавируса, передает «Интерфакс».

«Оптимальный срок вакцинации от гриппа - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19», - сказал журналистам замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, прививки от гриппа и пневмококка можно делать в один день, «а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя».

«Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа. И наоборот, если вы уже прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, то прививаться от гриппа можно через 30 дней», - пояснил Горелов.