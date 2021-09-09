Общество

В Пскове уменьшилось число социально ориентированных некоммерческих организаций

В Псковской области по состоянию на конец 2020 года количество социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) составило 585 единиц и уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 211 единиц или на 26,5%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

По данным выборочного статистического наблюдения, которое ежегодно проводит Псковстат, на конец 2020 года большинство СОНКО Псковской области осуществляли свою работу сразу в нескольких видах экономической деятельности. В области физической культуры и спорта вели деятельность 17,6% организаций, в области образования, просвещения, науки – 17,4%, оказания социальных услуг населению – 15%, в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического и духовного-нравственного воспитания – 9,2%, в области охраны окружающей среды и защиты животных – 8,2%, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни – 7,5%, в области культуры и искусства – 6,8%, оказания социальной поддержки и защиты граждан – 6,5%, благотворительную деятельность осуществляли 6,3% СОНКО.

Среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) СОНКО в 2020 году составила 1950 человек, и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 55 человек, или на 2,9%.

Число добровольцев, наоборот, снизилось - на 0,6 тысячи человек, или на 2,9% (с 20,8 тысячи человек в 2019 году до 20,2 тысячи человек в 2020 году).

Объем денежных поступлений (или доход) обследованных СОНКО в 2020 году сложился в размере 2063,6 млн рублей и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 7,0%. В структуре доходов СОНКО почти половину (46,2%) занимали доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

В 2020 году СОНКО оказывали гражданам социальные услуги. Численность человек, которым они были предоставлены, составила 148 тысяч (в 2019 году – 117,4 тысячи). Юридическую, благотворительную помощь в денежной и натуральной форме от этих организаций получили 43,4 тысячи человек.