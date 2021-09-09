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Общество

Лучших изобретателей и рационализаторов наградили в Пскове

09.09.2021 19:56|ПсковКомментариев: 0

Финал конкурса «Лучший изобретатель и рационализатор Псковской области - 2021» прошел сегодня, 9 сентября, в креативном пространстве «Лофт». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Всего на конкурс было подано 18 заявок в семи номинациях: конструкторское бюро, изобретатели с патентом, изобретатели без патентов, изобретатели до 18 лет, рационализаторы с патентом, рационализаторы без патентов, рационализаторы до 18 лет.

В финальной церемонии приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, глава Пскова Елена Полонская, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, руководить аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Евгения Козупица и другие.

Открывая церемонию, Александр Козловский выразил надежду, что конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор» станет ежегодными и будет доброй традицией. «У нас много предприятий, которые занимаются инновационной деятельностью, - сказал депутат. - А инновации - это именно те изобретения, которые мы сегодня увидим». Он пожелал конкурсантам плодотворной работы и не волноваться.

 

По мнению жюри, все представленные на конкурс работы были очень интересными и полезными. Например, один из участников разработал самоочищаемые садово-огородные инструменты, а группа школьников разработала автоматический бесконтактный термометр-дезинфектор.

После защиты всех работ члены жюри поблагодарили участников. В частности, Александр Козловский добавил, что провел это время с удовольствием и оно для него пролетело очень быстро.

 

Победителями конкурса среди рационализаторов стали: Антон Фоменко, Вячеслав Щербаков, Алексеева Наталья, Егор Орлов, Сергей Васильев, Теодор Плявинский.

Победителями среди изобретателей стали: Михаил Донченко, Павел Мальцев, Иван Войку, Владимир Острейко, Олег Михайлов.

Победителям конкурса были вручены дипломы и деньги на реализацию проектов.

Теги: #конкурс #изобретатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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